У новонародженої дитини в Британії виявили коронавірус

У Лондоні у новонародженої дитини виявили коронавірус.

Це, як вважають, наймолодша людина з новим вірусом у Великій Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Матір дитини, яку за кілька днів до народження з підозрою на пневмонію доставили до лікарні в північному Лондоні, також заразилася вірусом.

Результати тесту отримали після пологів. Через хвилини після народження дитині також зробили аналіз на COVID-19, який підтвердився.

Персоналу, який тісно контактував з матір'ю і немовлям, рекомендували самостійно ізолюватися.

Невідомо, коли заразилася дитина: в утробі чи під час народження. Дитина залишається у лікарні в ізоляторі, а матір перевели до спеціалізованого інфекційного центру.

"Безпека наших пацієнтів та персоналу є нашим головним пріоритетом, тому, дотримуючись вказівок, ми регулярно проводимо глибоке очищення ділянок, де доглядають за пацієнтами, а персоналу, який був у тісному контакті з цими пацієнтами, порадили самостійно ізолюватися", - заявила Університетська лікарня Північного Міддлсекса.