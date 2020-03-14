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У новонародженої дитини в Британії виявили коронавірус

Субота, 14 березня 2020, 14:02
У новонародженої дитини в Британії виявили коронавірус

У Лондоні у новонародженої дитини виявили коронавірус.

Це, як вважають, наймолодша людина з новим вірусом у Великій Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Матір дитини, яку за кілька днів до народження з підозрою на пневмонію доставили до лікарні в північному Лондоні, також заразилася вірусом.

Результати тесту отримали після пологів. Через хвилини після народження дитині також зробили аналіз на COVID-19, який підтвердився.

Персоналу, який тісно контактував з матір'ю і немовлям, рекомендували самостійно ізолюватися.

Невідомо, коли заразилася дитина: в утробі чи під час народження. Дитина залишається у лікарні в ізоляторі, а матір перевели до спеціалізованого інфекційного центру.

"Безпека наших пацієнтів та персоналу є нашим головним пріоритетом, тому, дотримуючись вказівок, ми регулярно проводимо глибоке очищення ділянок, де доглядають за пацієнтами, а персоналу, який був у тісному контакті з цими пацієнтами, порадили самостійно ізолюватися", - заявила Університетська лікарня Північного Міддлсекса.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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