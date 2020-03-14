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У новорожденного ребенка в Британии обнаружили коронавирус

Суббота, 14 марта 2020, 14:02
У новорожденного ребенка в Британии обнаружили коронавирус

В Лондоне у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус.

Это, как полагают, самый молодой человек с новым вирусом в Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Мать ребенка, которую за несколько дней до рождения с подозрением на пневмонию доставили в больницу в северном Лондоне, также заразилась вирусом.

Результаты теста получили после родов. Через минуты после рождения ребенку также сделали анализ на Covid-19, который подтвердился.

Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.

Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в больнице в изоляторе, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.

"Безопасность наших пациентов и персонала является нашим главным приоритетом, поэтому, следуя указаниям, мы регулярно проводим глубокое очищение участков, где ухаживают за пациентами, а персоналу, который был в тесном контакте с этими пациентами, посоветовали самостоятельно изолироваться", - заявила Университетская больница Северного Миддлсекса.

Темы: Великобританиякоронавирус
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