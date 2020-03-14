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Український дипломат за кордоном заразився коронавірусом

Субота, 14 березня 2020, 14:41
Український дипломат за кордоном заразився коронавірусом

Український дипломат, який працює в одній з країн світу, заразився коронавірусом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Зафіксований перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу. Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти спроможну мережу допомоги українцям по всьому світу", - зауважив Кулеба.

Закордонні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень з неділі, 15 березня, до п’ятниці, 20 березня 2020 року включно, переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян.

Особлива форма роботи передбачає, що дипломатичні установи за кордоном продовжать здійснювати свої функції у дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії та функції, особливо пов'язані з пандемією.

"Особливий режим роботи - це не закриття наших посольств та консульств. Йдеться лише про тимчасові захисні заходи для співробітників дипслужби та переведення в онлайн і дистанційну форму всюди, де це можливо. Усі продовжують працювати в режимі максимальної мобілізації. Навантаження шалене, не скрізь у нас для нього є достатні ресурси, але ми робимо все, щоб оперативно вирішувати проблеми", - заявив Кулеба.

Гаряча лінія МЗС для українців за кордоном працюватиме без змін та вже посилена додатковими спроможностями для обробки звернень. Поштові скриньки МЗС та закордонних дипломатичних установ України для письмових запитів продовжують працювати у цілодобовому режимі.

Крім того, громадяни можуть звертатися до співробітників дипломатичної служби через повідомлення на офіційні сторінки посольств та консульств у соціальних мережах. МЗС дало спеціальне доручення опрацьовувати запити у посиленому цілодобовому режимі. Адреси сторінок для звернень можна знайти на сайтах закордонних дипломатичних установ.

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Теми: МЗСкоронавірусдипломатичні відносини
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