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Украинский дипломат за рубежом заразился коронавирусом

Суббота, 14 марта 2020, 14:41
Украинский дипломат за рубежом заразился коронавирусом

Украинский дипломат, работающий в одной из стран мира, заразился коронавирусом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - отметил Кулеба.

Зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленные обработки запросов граждан.

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет только о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и переходе на онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас для нее есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", - заявил Кулеба.

Горячая линия МИД для украинцев за рубежом будет работать без изменений и уже усилена дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы через сообщения на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях. МИД дал специальное поручение обрабатывать запросы в усиленном круглосуточном режиме. Адреса страниц для обращений можно найти на сайтах зарубежных дипломатических учреждений.

Темы: МИДкоронавирусдипломатические отношения
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