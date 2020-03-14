На Закарпатті Служба безпеки України викрила та припинила діяльність каналу міжнародної контрабанди наркотиків.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Вартість виявленого під час обшуків "товару" становить на "чорному ринку" майже 2,5 млн гривень.

Дослівно: "Викриті співробітниками Служби безпеки України злочинці налагодили незаконний ввіз в Україну кокаїну, "екстазі" і канабісу з деяких країн Латинської Америки та Європи. Ділки також доставляли наркотики контрабандою на Близький Схід".