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СБУ викрила канал контрабанди кокаїну і "екстазі" з Латинської Америки та Європи

Субота, 14 березня 2020, 15:59
СБУ викрила канал контрабанди кокаїну і екстазі з Латинської Америки та Європи

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність каналу міжнародної контрабанди наркотиків. 

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі:  Спецоперація проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 та за участі Поліції Держави Ізраїль. 

Дослівно: "За даними слідства, учасники групи налагодили незаконне переправлення до нашої держави кокаїну, психотропу МДМА ("екстазі") і канабісу з деяких країн Латинської Америки та Європи. Одержаний із закордону товар фігуранти реалізовували на території Києва та Київської області". 

Деталі: Під час 14 обшуків в квартирах, офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів співробітники СБУ вилучили велику кількість наркотичних засобів та психотропних речовин. 

Вартість виявленого у зловмисників товару на "чорному ринку" становить майже 2,5 мільйонів гривень. 

Встановлено, що фігуранти організували у Києві діяльність підпільного колцентру. Там ділки займались незаконним одержанням грошей через проведення валютно-фінансових махінацій з реквізитами банківських карток жителів країн ЄС та Африки. 

Правоохоронці затримали в столиці згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 6 учасників угруповання. 

Затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Після проведення відповідних експертиз та комплексу слідчих дій, буде вирішуватись питання щодо притягнення зловмисників до відповідальності за вчинення злочинів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 28 КК.

Українська правда
Теми: ЗакарпаттянаркотикиСБУ
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