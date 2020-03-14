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СБУ прикрыла канал контрабанды кокаина и "экстази" из Латинской Америки и Европы

Суббота, 14 марта 2020, 15:59
СБУ прикрыла канал контрабанды кокаина и экстази из Латинской Америки и Европы

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность канала международной контрабанды наркотиков.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Спецоперация проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 и при участии полиции Государства Израиль.

Дословно: "По данным следствия, участники группы наладили незаконную переправку в нашу страну кокаина, психотропа МДМА ("экстази") и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Полученный из заграницы товар фигуранты реализовывали на территории Киева и Киевской области".

Детали: Во время 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и автомобилях фигурантов сотрудники СБУ изъяли большое количество наркотических средств и психотропных веществ.

Стоимость обнаруженного у злоумышленников товара на "черном рынке" составляет почти 2,5 млн гривен.

Установлено, что фигуранты организовали в Киеве деятельность подпольного колцентра. Там дельцы занимались незаконным получением денег за проведение валютно-финансовых махинаций с реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки.

Правоохранители задержали в Киеве 6 участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

После проведения соответствующих экспертиз и комплекса следственных действий, будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за совершение преступлений в составе организованной группы по ч. 3 ст. 28 УК.

Украинская правда
Темы: ЗакарпатьенаркотикиСБУ
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