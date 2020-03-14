На Закарпатье прикрыли канал контрабанды кокаина и "экстази" из Латинской Америки и Европы
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Суббота, 14 марта 2020, 16:59
На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность канала международной контрабанды наркотиков.
Источник: пресс-центр СБУ
Детали: Стоимость выявленного во время обысков "товара" составляет на "черном рынке" почти 2,5 млн гривен.
Дословно: "Разоблаченные сотрудниками Службы безопасности Украины преступники наладили незаконный ввоз в Украину кокаина, "экстази" и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Дельцы также доставляли наркотики контрабандой на Ближний Восток".
Украинская правда
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