На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность канала международной контрабанды наркотиков.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Стоимость выявленного во время обысков "товара" составляет на "черном рынке" почти 2,5 млн гривен.

Дословно: "Разоблаченные сотрудниками Службы безопасности Украины преступники наладили незаконный ввоз в Украину кокаина, "экстази" и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Дельцы также доставляли наркотики контрабандой на Ближний Восток".