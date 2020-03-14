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У Румунії через коронавірус затвердили новий уряд

Субота, 14 березня 2020, 16:05
У Румунії через коронавірус затвердили новий уряд

Румунські депутати затвердили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Людовиком Орбаном, відклавши політичні розбіжності, щоб дати йому повноваження протистояти розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Опозиційні сили висловили недовіру ідентичному складу уряду минулого місяця.

Терміновість затвердження нового кабінету міністрів стала гострою днем раніше, коли Орбан та низка його міністрів самоізолювалися на карантин після контакту з членами партії, у яких виявили коронавірус.

Хоча наявність вірусу у самого Орбана та його міністрів не підтвердили, вони залишалися в ізоляції.

"Румунії потрібен стабільний уряд з усіма доступними правовими інструментами для боротьби з непередбачуваною еволюцією коронавірусу", - сказав Орбан в електронному листі. "Невдовзі буде схвалено план боротьби з усіма економічними ризиками, які спричинив вірус".

Зараз у чорноморській країні є 99 підтверджених випадків коронавірусу. Хоча чиновники закрили школи та припинили рейси з Італії, найбільшу стурбованість викликає те, що понад мільйон румунів, які мешкають там, можуть повернутися додому на Великдень.

Законодавці голосували невеликими групами та опитували кандидатів у міністри через телефонну конференцію. 

Хоча владна Ліберальна партія наполягала на проведенні дострокових виборів, вона відмовилася від цього плану після загострення спалаху коронавірусу. Зараз вона планує залишатися при владі до планових загальних виборів восени.

Читайте детальніше: "Реванш корупціонерів: які ризики несуть дострокові вибори у Румунії"

Теми: Румуніякоронавірус
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