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В Румынии из-за коронавируса утвердили новое правительство

Суббота, 14 марта 2020, 16:05
В Румынии из-за коронавируса утвердили новое правительство

Румынские депутаты утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном, отложив политические разногласия, чтобы дать ему полномочия противостоять распространению коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Оппозиционные силы выразили недоверие идентичному составу правительства в прошлом месяце.

Срочность утверждения нового кабинета министров стала острой днем ​​ранее, когда Орбан и ряд его министров самоизолировались на карантин после контакта с членами партии, в которых обнаружили коронавирус.

Хотя наличие вируса у самого Орбана и его министров не подтвердили, они оставались в изоляции.

"Румынии нужен стабильное правительство со всеми доступными правовыми инструментами для борьбы с непредсказуемой эволюцией коронавируса", - сказал Орбан в электронном письме. "Вскоре будет одобрен план борьбы со всеми экономическими рисками, которые вызвал вирус".

Сейчас в черноморской стране есть 99 подтвержденных случаев коронавируса. Хотя чиновники закрыли школы и прекратили рейсы из Италии, наибольшую обеспокоенность вызывает то, что более миллиона румын, проживающих там, могут вернуться домой на Пасху.

Законодатели голосовали небольшими группами и опрашивали кандидатов в министры через телефонную конференцию.

Хотя властная Либеральная партия настаивала на проведении досрочных выборов, она отказалась от этого плана после обострения вспышки коронавируса. Сейчас она планирует оставаться у власти до плановых всеобщих выборов осенью.

Читайте подробнее: "Реванш коррупционеров: какие риски несут досрочные выборы в Румынии"

Темы: Румыниякоронавирус
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