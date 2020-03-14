МОЗ розсилатиме українцям СМС про коронавірус
Субота, 14 березня 2020, 16:12
Міністерство охорони здоров’я України буде інформувати населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.
Джерело: сайт МОЗ
Деталі: Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 14 березня.
Технічне виконання цього рішення прем’єр Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.
Пряма мова міністра охорони здоров’я Іллі Ємця: "Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом".
Українська правда