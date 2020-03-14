МОЗ розсилатиме українцям СМС про коронавірус

Міністерство охорони здоров’я України буде інформувати населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 14 березня.

Технічне виконання цього рішення прем’єр Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.

Пряма мова міністра охорони здоров’я Іллі Ємця: "Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом".