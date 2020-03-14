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Минздрав будет рассылать украинцам СМС о коронавирусе

Суббота, 14 марта 2020, 16:12
Минздрав будет рассылать украинцам СМС о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

Источник: сайт Минздрава

Детали: Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров 14 марта.

Техническое исполнение этого решения премьер Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Прямая речь министра здравоохранения Ильи Емца: "Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом".

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирусмобильная связь
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