Минздрав будет рассылать украинцам СМС о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

Источник: сайт Минздрава

Детали: Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров 14 марта.

Техническое исполнение этого решения премьер Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Прямая речь министра здравоохранения Ильи Емца: "Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом".