Минздрав будет рассылать украинцам СМС о коронавирусе
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Суббота, 14 марта 2020, 17:12
Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.
Источник: сайт Минздрава
Детали: Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров 14 марта.
Техническое исполнение этого решения премьер Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.
Прямая речь министра здравоохранения Ильи Емца: "Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом".
Украинская правда
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