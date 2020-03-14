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Іспанія слідом за Італією закриває на карантин усю країну

Субота, 14 березня 2020, 16:48
Іспанія слідом за Італією закриває на карантин усю країну

Іспанія має намір услід за Італією оголосити загальнодержавні обмеження з метою уповільнення активного поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Відповідно до проєкту урядового розпорядження, уряд Іспанії планує 14 березня оголосити жорсткі обмеження щодо переміщення 46 мільйонів людей, оголосивши двотижневий надзвичайний стан. 

Людям дозволять покидати свої домівки лише для того, щоб придбати їжу та ліки, їздити на роботу, ходити до лікарень та банків чи здійснювати поїздки, пов’язані з доглядом малолітніх та літніх людей. Ці правила набувають чинності о 8:00 у понеділок, 15 березня.

Іспанія також закриває всі школи, університети, ресторани, бари та готелі по всій країні, а також другорядні магазини - крок, який деякі регіони вже зробили.

Кількість інфікованих у Іспанії перевищила 5700, половина з яких - у столиці Мадриді. Це означає національний приріст у понад 1500 за останні 24 години. У країні 136 загиблих, 120 було днем раніше.

Іспанія посідає п'яте місце за кількістю випадків у світі, після Китаю, Італії, Ірану та Південної Кореї. Станом на суботу, в усьому світі зафіксували понад 145 тисяч заражень та понад 5500 смертей.

Тим часом Китай, де вірус вперше з'явився наприкінці минулого року, продовжує послаблювати обмежувальні заходи у своєму найбільш постраждалому регіоні.

Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

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Теми: Іспаніякоронавірус
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