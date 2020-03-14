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Испания вслед за Италией закрывает на карантин всю страну

Суббота, 14 марта 2020, 16:48
Испания вслед за Италией закрывает на карантин всю страну

Испания намерена вслед за Италией объявить общегосударственные ограничения с целью замедления активного распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Согласно проекту правительственного распоряжения, правительство Испании планирует 14 марта объявить жесткие ограничения по перемещению 46 млн человек, объявив двухнедельнее чрезвычайное положение.

Людям позволят покидать свои дома только для того, чтобы приобрести еду и лекарства, ездить на работу, ходить в больницы и банки или совершать поездки, связанные с уходом за молодыми и пожилыми людьми. Эти правила вступают в силу в 8:00 в понедельник, 15 марта.

Испания также закрывает все школы, университеты, рестораны, бары и гостиницы по всей стране, а также второстепенные магазины - шаг, который некоторые регионы уже сделали.

Количество инфицированных в Испании превысило 5700, половина из которых - в столице Мадриде. Это означает национальный прирост более чем на 1500 за последние 24 часа. В стране 136 погибших, 120 было днем ​​ранее.

Испания занимает пятое место по количеству случаев в мире, после Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи. По состоянию на субботу, во всем мире зафиксировали более 145 тыс. заражений и более 5500 смертей.

Между тем Китай, где вирус впервые появился в конце прошлого года, продолжает ослаблять ограничительные меры в своем наиболее пострадавшем регионе.

Следите за развитием ситуации: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

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Темы: Испаниякоронавирус
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