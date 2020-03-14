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Латвія на місяць заборонить авіаперевезення та "закриє" кордони

Субота, 14 березня 2020, 19:38
Латвія на місяць заборонить авіаперевезення та закриє кордони

З 17 березня до 14 квітня Латвія заборонить сухопутні і повітряні пасажирські перевезення через кордон країни, а також публічні заходи і програми.

Джерело: Delfi з посиланням на рішення Кабінету міністрів Латвії та Ради з кризового управління

Деталі: Усі міжнародні пасажирські перевезення, в тому числі авіасполучення, залізничне, поромне і автомобільними дорогами буде призупинено з 00:00 17 березня.

Пересування на приватних автомобілях залишається можливим, також зберігаються усі вантажні перевезення.

Громадянам та негромадянам Латвії, а також іноземцям, які постійно проживають в Латвії, дозволено повернутися до країни. 

Іноземцям дозволено залишати межі Латвії через пункти перетину кордону.

На весь термін надзвичайної ситуації латвійські дипломатичні консульські представництва мають зупинити видачу віз.

Пряма мова міністра сполучення Таліса Лінкайтса: "Усі перевізники проінформовані про рішення уряду. Латвійці, які перебувають за кордоном, мють самі оцінити можливість повернутися до країни. Вони можуть перереєструвати квитки, але зробити це потрібно у відповідного перевізника. Якщо немає можливості перереєструвати квитки, це створює ризик залишитися за кордоном".

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЛатвіяЄС
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