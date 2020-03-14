Латвия на месяц запретит авиаперевозки и "закроет" границы
С 17 марта до 14 апреля Латвия запретит сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны, а также публичные мероприяти.
Источник: Delfi со ссылкой на решение Кабинета министров Латвии и Совета по кризисному управлению
Детали: Все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам будет приостановлено с 00:00 17 марта.
Передвижение на частных автомобилях остается возможным, также в прежнем объеме сохраняются все грузовые перевозки.
Гражданам и негражданам Латвии, а также иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, разрешено вернуться в страну.
Иностранцам разрешено покидать пределы Латвии через пункты пересечения границы.
На весь срок чрезвычайной ситуации латвийские дипломатические консульские представительства должны остановить выдачу виз.
Прямая речь министра сообщения Талиса Линкайтса: "Все перевозчики проинформированы о решении правительства. Латвийцы, которые находятся за рубежом, должны сами оценить возможности вернуться в страну. Они могут перерегистрировать билеты, но сделать это нужно у соответствующего перевозчика. Если нет возможности перерегистрировать билеты, это создает риск остаться за границей".
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