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Латвия на месяц запретит авиаперевозки и "закроет" границы

Суббота, 14 марта 2020, 19:38
Латвия на месяц запретит авиаперевозки и закроет границы

С 17 марта до 14 апреля Латвия запретит сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны, а также публичные мероприяти.

Источник: Delfi со ссылкой на решение Кабинета министров Латвии и Совета по кризисному управлению 

Детали: Все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам будет приостановлено с 00:00 17 марта. 

Передвижение на частных автомобилях остается возможным, также в прежнем объеме сохраняются все грузовые перевозки. 

Гражданам и негражданам Латвии, а также иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, разрешено вернуться в страну.

Иностранцам разрешено покидать пределы Латвии через пункты пересечения границы.

На весь срок чрезвычайной ситуации латвийские дипломатические консульские представительства должны остановить выдачу виз. 

Прямая речь министра сообщения Талиса Линкайтса: "Все перевозчики проинформированы о решении правительства. Латвийцы, которые находятся за рубежом, должны сами оценить возможности вернуться в страну. Они могут перерегистрировать билеты, но сделать это нужно у соответствующего перевозчика. Если нет возможности перерегистрировать билеты, это создает риск остаться за границей".

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Темы: коронавирусЛатвияЕС
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