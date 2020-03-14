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Литва теж пішла на карантин

Субота, 14 березня 2020, 21:09
Литва теж пішла на карантин

З 16 березня у Литві запроваджується карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу, з 18:00 14 березня буде тимчасово відновлено прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС з Польщею і Латвією.

Джерело: Delfi з посиланням на відповідне рішення уряду та міністра внутрішніх справ Ріту Тамашуненене 

Пряма мова прем'єра Литви Саулюса Скверняліса: "Литовський уряд (...) вирішив оголосити карантин у Литовській Республіці ... Із запровадженням карантину в Литву буде заборонено в'їзд більшості іноземців, буде закрито більшість магазинів, за винятком продовольчих. Заборони не стосуватимуться руху товарів".

Деталі:  За словами Тамашунене, відновлення прикордонного контролю під час в'їзду до Литви заборонить в'їзд іноземцям, за винятком тих, хто має офіційний дозвіл на роботу.

При цьому у разі вильоту з Литви у громадян можуть виникнути труднощі з поверненням. 

Пряма мова Тамашунене: "Усі (громадяни Литви - ред.), які повертаються з заражених територій, потребуватимуть 14 днів самоізоляції". 

"Рух, який був найбільшою цінністю Шенгену, тепер стає нашою найбільшою загрозою, і ми просимо громадян не подорожувати, стримуватися".

Пряма мова радника прем'єр-міністра і глава Групи інформування громадськості у Центрі з надзвичайних операцій Гедрюса Сурпліса: "Країна, ймовірно, перейде на карантин у понеділок".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЛитвакарантинЄСкордон
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