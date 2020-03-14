Литва тоже ушла на карантин

С 16 марта в Литве вводится карантин в связи с пандемией коронавируса, с 18:00 14 марта будет временно возобновлен пограничный контроль на внутренних границах ЕС с Польшей и Латвией.

Источник: Delfi со ссылкой на решение соответствующее решение правительства и министра внутренних дел Риту Тамашунене

Прямая речь премьера Литвы Саулюса Сквернялиса: "Литовское правительство (...) решает объявить карантин по всей Литовской Республике ... С введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных. Запреты не будут касаться движения товаров".

Детали: По словам Тамашунене, восстановление пограничного контроля при въезде в Литву запретит въезд иностранцам, за исключением тех, кто имеет официальные разрешения на работу.

При этом в случае вылета из Литвы у граждан могут возникнуть трудности с возвращением обратно.

Прямая речь Тамашунене: "Всем (гражданам Литвы - ред.) возвращающимся с зараженных территорий, потребуется 14 дней самоизоляции", - говорит она.

"Движение, которое было самой большой ценностью Шенгена, теперь становится нашей самой большой угрозой, и мы просим граждан не путешествовать, сдерживаться".

Прямая речь советника премьер-министра и глава Группы информирования общественности в Центре по чрезвычайным операциям Гедрюса Сурплиса: "Страна, вероятно, будет помещена на карантин в понедельник".