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Росія призупинить пропуск через кордон з Польщею і Норвегією

Субота, 14 березня 2020, 22:59
Росія призупинить пропуск через кордон з Польщею і Норвегією

Уряд РФ розпорядився призупинити з 15 березня пропуск іноземних громадян через сухопутний кордон з Польщею і Норвегією для попередження поширення коронавірусу. 

Джерело: ТАСС

Деталі: Зазначається, що з 00:00 15 березня 2020 року ФСБ Росії тимчасово призупинить пропуск іноземних громадян і осіб без громадянства через російсько-польський і російсько-норвезький сухопутні ділянки державного кордону, що в'їжджають на територію РФ з метою навчання і здійснення трудової діяльності, а також з приватною та туристичною метою. 

Розпорядження не поширюється на громадян Республіки Білорусь, членів офіційних делегацій і осіб, що мають посвідку на проживання у Російській Федерації.

За останню добу кількість випадків зараження коронавірусом в РФ зросла з 45 до 59, усі 14 нових хворих відвідували Євросоюз за останні два тижні, повідомили в оперативному штабі з попередження і боротьби з коронавірусом. 

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусРосіяПольщаНорвегія
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