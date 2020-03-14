Россия приостановит пропуск через границу с Польшей и Норвегией

Правительство РФ распорядилось приостановить с 15 марта пропуск иностранных граждан через сухопутную границу с Польшей и Норвегией для предупреждения распространения коронавируса.

Источник: ТАСС

Детали: Отмечается, что с 00:00 15 марта 2020 года ФСБ России временно приостановит пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.

Распоряжение не распространяется на граждан Республики Беларусь, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

За последние сутки количество случаев заражения коронавирусом в РФ возросло с 45 до 59, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.