Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия приостановит пропуск через границу с Польшей и Норвегией

Суббота, 14 марта 2020, 22:59
Россия приостановит пропуск через границу с Польшей и Норвегией

Правительство РФ распорядилось приостановить с 15 марта пропуск иностранных граждан через сухопутную границу с Польшей и Норвегией для предупреждения распространения коронавируса. 

Источник: ТАСС

Детали: Отмечается, что с 00:00 15 марта 2020 года ФСБ России временно приостановит пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.

Распоряжение не распространяется на граждан Республики Беларусь, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации. 

За последние сутки количество случаев заражения коронавирусом в РФ возросло с 45 до 59, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcияПольшаНорвегия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: