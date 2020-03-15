Іспанія обмежує пересування всередині країни

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Неділя, 15 березня 2020, 01:06

В Іспанії оголосили про посилення обмежувальних заходів для населення через поширення COVID-19.

Джерело: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає CNN

Деталі: Іспанцям заборонено залишати свої будинки, за винятком:

  • Йти на роботу 
  • Купувати їжу або предмети першої необхідності
  • Йти до лікарні
  • Необхідності піклування за людей похилого віку та неповнолітніх, які перебувають під їх опікою.

За словами Санчеса, у всіх перерахованих вище випадках іспанцям дозволено залишати свої будинки тільки поодинці.

Довідка: За останніми даними в Іспанії зареєстровано 6391 випадок зараження коронавірусом.

Теми: Іспанія коронавірус


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