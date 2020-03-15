Іспанія обмежує пересування всередині країни
Неділя, 15 березня 2020, 00:06
В Іспанії оголосили про посилення обмежувальних заходів для населення через поширення COVID-19.
Джерело: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає CNN
Деталі: Іспанцям заборонено залишати свої будинки, за винятком:
- Йти на роботу
- Купувати їжу або предмети першої необхідності
- Йти до лікарні
- Необхідності піклування за людей похилого віку та неповнолітніх, які перебувають під їх опікою.
За словами Санчеса, у всіх перерахованих вище випадках іспанцям дозволено залишати свої будинки тільки поодинці.
Довідка: За останніми даними в Іспанії зареєстровано 6391 випадок зараження коронавірусом.