Іспанія обмежує пересування всередині країни

В Іспанії оголосили про посилення обмежувальних заходів для населення через поширення COVID-19.

Джерело: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає CNN

Деталі: Іспанцям заборонено залишати свої будинки, за винятком:

Йти на роботу

Купувати їжу або предмети першої необхідності

Йти до лікарні

Необхідності піклування за людей похилого віку та неповнолітніх, які перебувають під їх опікою.

За словами Санчеса, у всіх перерахованих вище випадках іспанцям дозволено залишати свої будинки тільки поодинці.

Довідка: За останніми даними в Іспанії зареєстровано 6391 випадок зараження коронавірусом.