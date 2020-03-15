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Іспанія обмежує пересування всередині країни

Неділя, 15 березня 2020, 00:06
Іспанія обмежує пересування всередині країни

В Іспанії оголосили про посилення обмежувальних заходів для населення через поширення COVID-19.

Джерело: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає CNN

Деталі: Іспанцям заборонено залишати свої будинки, за винятком:

  • Йти на роботу 
  • Купувати їжу або предмети першої необхідності
  • Йти до лікарні
  • Необхідності піклування за людей похилого віку та неповнолітніх, які перебувають під їх опікою.

За словами Санчеса, у всіх перерахованих вище випадках іспанцям дозволено залишати свої будинки тільки поодинці.

Довідка: За останніми даними в Іспанії зареєстровано 6391 випадок зараження коронавірусом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякоронавірус
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