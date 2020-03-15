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Испания ограничивает передвижение внутри страны

Воскресенье, 15 марта 2020, 00:06
Испания ограничивает передвижение внутри страны

В Испании объявили об усилении ограничительных мер для населения из-за распространения COVID-19.

Источник: премьер-министр Испании Педро Санчес, передает CNN

Детали: Испанцам запрещено покидать свои дома, за исключением:

  • Идти на работу
  • Покупать еду или предметы первой необходимости
  • Идти в больницу
  • Необходимости заботы о престарелых и несовершеннолетних, находящихся под их опекой.

По словам Санчеса, во всех вышеперечисленных случаях испанцам разрешено покидать свои дома только по одному.

Справка: По последним данным в Испании зарегистрировано 6391 случай заражения коронавируса.

Темы: Испаниякоронавирус
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