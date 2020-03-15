Испания ограничивает передвижение внутри страны
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Воскресенье, 15 марта 2020, 01:06
В Испании объявили об усилении ограничительных мер для населения из-за распространения COVID-19.
Источник: премьер-министр Испании Педро Санчес, передает CNN
Детали: Испанцам запрещено покидать свои дома, за исключением:
- Идти на работу
- Покупать еду или предметы первой необходимости
- Идти в больницу
- Необходимости заботы о престарелых и несовершеннолетних, находящихся под их опекой.
По словам Санчеса, во всех вышеперечисленных случаях испанцам разрешено покидать свои дома только по одному.
Справка: По последним данным в Испании зарегистрировано 6391 случай заражения коронавируса.
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