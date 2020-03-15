В Ізраїлі заборонили збиратися групами більше 10 осіб

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Неділя, 15 березня 2020, 01:59

Влада Ізраїлю заявила про посилення обмежувальних заходів для боротьби з коронавірусом.

Джерело: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє CNN

Деталі: З ранку 15 березня в Ізраїлі заборонено збиратися групами більше 10 осіб. Також в країні закриваються всі кафе, ресторани, театри та інші подібні заклади. Продовжать роботу лише аптеки та супермаркети.

Нетаньяху закликав ізраїльських громадян працювати з дому, якщо це можливо, і утримуватися від несуттєвих поїздок.

Пряма мова: "Ми воюємо проти невидимого ворога. Перемога над ним залежить від кроків, які кожен з вас робить. Ми повинні зробити все, щоб не заразити і не заразитися".

Довідка: За останніми даними в Ізраїлі зареєстровано 193 випадки коронавірусу.

Теми: коронавірус Ізраїль


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