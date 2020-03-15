В Израиле запретили собираться группами более 10 человек

Власти Израиля заявили об усилении ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Источник: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает CNN

Детали: С утра 15 марта в Израиле запрещено собираться группами более 10 человек. Также в стране закрываются все кафе, рестораны, театры и другие подобные заведения. Продолжат работу лишь аптеки и супермаркеты.

Нетаньяху призвал израильских граждан работать из дома, если это возможно, и воздерживаться от несущественных поездок.

Прямая речь: "Мы воюем против невидимого врага. Победа над ним зависит от шагов, которые каждый из вас делает. Мы должны сделать все, чтобы не заразить и не заразиться".

Справка: По последним данным в Израиле зарегистрировано 193 случая коронавируса.