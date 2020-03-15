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Троє рибалок зникли в Азовському морі 

Неділя, 15 березня 2020, 01:33
Троє рибалок зникли в Азовському морі 

В Азовському морі 1 катер Держприкордонслужби та 1 катер комунальної рятувальної служби розшукують трьох рибалок.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі троє рибалок, які у визначений час не вийшли на зв'язок. На даний час зв’язку з рибалками немає.

До пошукових робіт задіяно 1 катер Держприкордонслужби та 1 катер комунальної рятувальної служби. Пошуки проходять приблизно в 8 км від берега".

"Українська правда" у Threads

Теми: БердянськАзовське мореДСНС
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