Троє рибалок зникли в Азовському морі 

В Азовському морі 1 катер Держприкордонслужби та 1 катер комунальної рятувальної служби розшукують трьох рибалок.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі троє рибалок, які у визначений час не вийшли на зв'язок. На даний час зв’язку з рибалками немає.

До пошукових робіт задіяно 1 катер Держприкордонслужби та 1 катер комунальної рятувальної служби. Пошуки проходять приблизно в 8 км від берега".