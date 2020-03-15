Трое рыбаков пропали в Азовском море

В Азовском море 1 катер Госпогранслужбы и 1 катер коммунальной спасательной службы разыскивают трех рыбаков.

Источник: ДСНС

Дословно: "14 марта в ДСНС поступила информация, что в Азовском море вблизи г.. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе трое рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь. В настоящее время связи с рыбаками нет.

К поисковым работам задействовано 1 катер Госпогранслужбы и 1 катер коммунальной спасательной службы. Поиски проходят примерно в 8 км от берега".





