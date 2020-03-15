Коронавірус: У Франції закривають магазини, ресторани, кінотеатри 

У Франції оголосили про посилення обмежувальних заходів через поширення COVID-19.

Джерело: прем'єр-міністр країни Едуар Філіп, повідомляє Reuters

Деталі: З 00:00 15 березня у Франції закривають більшість магазинів, ресторанів, кінотеатрів, нічних клубів та інших розважальних закладів. Людям рекомендують залишатися вдома через поширення COVID-19.

Продуктові магазини, аптеки та автозаправки продовжать працювати.

Прем'єр закликав людей зменшити кількість поїздок, особливо між містами.

Пряма мова: "Найкращий спосіб уповільнити епідемію — соціальна дистанція".

Довідка: За останніми даними у Франції зареєстровано 4480 випадків зараження коронавірусом.