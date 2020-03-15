Коронавирус: Во Франции закрывают магазины, рестораны, кинотеатры

317 просмотров
Воскресенье, 15 марта 2020, 04:22

Во Франции объявили об усилении ограничительных мер из-за распространения COVID-19.

Источник: премьер-министр страны Эдуард Филипп, сообщает Reuters

Детали: С 00:00 15 марта во Франции закрывают большинство магазинов, ресторанов, кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений. Людям рекомендуют оставаться дома из-за распространения COVID-19.

Продуктовые магазины, аптеки и автозаправки продолжат работать.

Премьер призвал людей уменьшить количество поездок, особенно между городами.

Прямая речь: "Лучший способ замедлить эпидемию - социальная дистанция".

Справка: По последним данным во Франции зарегистрировано 4480 случай заражения коронавируса.

Темы: Франция коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Желтые жилеты" протестуют в Париже, несмотря на коронавирус: 17 задержанных 14 марта 2020, 15:34
Европейские лидеры обратились к гражданам из-за коронавируса 12 марта 2020, 23:55
Во Франции проведут выборы, несмотря на эпидемию коронавируса 12 марта 2020, 23:43
Все новости
Главные новости
Трамп сделал тест на коронавирус
Украина на карантине: Пункты пропуска, которые будут работать и исключения
Испания вслед за Италией закрывает на карантин всю страну
Левина доставят в Украину 16 марта – СМИ
Все новости
Фото

13 фото, которые покажут, что черные коты точно (не) похожи на предвестников беды

Кино

7 кайфових драматичных сериалов о маленьких городках или сообществах

здоровье

Химиотерапия: 10 продуктов, которые полезно есть при прохождении курса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!