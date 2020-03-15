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Коронавирус: Во Франции закрывают магазины, рестораны, кинотеатры

Воскресенье, 15 марта 2020, 03:22
Коронавирус: Во Франции закрывают магазины, рестораны, кинотеатры

Во Франции объявили об усилении ограничительных мер из-за распространения COVID-19.

Источник: премьер-министр страны Эдуард Филипп, сообщает Reuters

Детали: С 00:00 15 марта во Франции закрывают большинство магазинов, ресторанов, кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений. Людям рекомендуют оставаться дома из-за распространения COVID-19.

Продуктовые магазины, аптеки и автозаправки продолжат работать.

Премьер призвал людей уменьшить количество поездок, особенно между городами.

Прямая речь: "Лучший способ замедлить эпидемию - социальная дистанция".

Справка: По последним данным во Франции зарегистрировано 4480 случай заражения коронавируса.

Темы: Франциякоронавирус
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