Естонія закриває кордон для іноземців

Уряд Естонії, для запобігання поширенню нового коронавірусу, заборонить в'їзд в країну іноземних громадян.

Джерело: заява уряду країни, повідомляє Reuters

Деталі: З 17 березня в'їзд в країну дозволено естонцям, людям, які живуть в Естонії, та іноземцям, члени родини яких проживають в Естонії.

Виїхати з країни дозволено всім.

Уряд заявив, що планує двотижневу ізоляцію для всіх, хто в'їжджає, за винятком транспорту для зовнішньої торгівлі.

В уряді зазначили, що іноземці можуть використовувати Естонію для транзиту у свою країну, якщо у них немає симптомів.

Довідка: За останніми даними в Естонії зареєстровано 115 випадків зараження коронавірусом.