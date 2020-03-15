Естонія закриває кордон для іноземців

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Неділя, 15 березня 2020, 06:41

Уряд Естонії, для запобігання поширенню нового коронавірусу, заборонить в'їзд в країну іноземних громадян. 

Джерело: заява уряду країни, повідомляє Reuters

Деталі: З 17 березня в'їзд в країну дозволено естонцям, людям, які живуть в Естонії, та іноземцям, члени родини яких проживають в Естонії. 

Виїхати з країни дозволено всім.

Уряд заявив, що планує двотижневу ізоляцію для всіх, хто в'їжджає, за винятком транспорту для зовнішньої торгівлі.

В уряді зазначили, що іноземці можуть використовувати Естонію для транзиту у свою країну, якщо у них немає симптомів.

Довідка: За останніми даними в Естонії зареєстровано 115 випадків зараження коронавірусом.

Теми: Естонія коронавірус


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