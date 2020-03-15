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Эстония закрывает границу для иностранцев

Воскресенье, 15 марта 2020, 05:41
Эстония закрывает границу для иностранцев

Правительство Эстонии, для предотвращения распространения нового коронавируса, запретит въезд в страну иностранных граждан.

Источник: заявление правительства страны, сообщает Reuters

Детали: С 17 марта въезд в страну разрешено эстонцам, людям, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии.

Уехать из страны разрешено всем.

Правительство заявило, что планирует двухнедельный изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.

В правительстве отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.

Справка: По последним данным в Эстонии зарегистрировано 115 случаев заражения коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Эстониякоронавирус
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