Эстония закрывает границу для иностранцев
Воскресенье, 15 марта 2020, 05:41
Правительство Эстонии, для предотвращения распространения нового коронавируса, запретит въезд в страну иностранных граждан.
Источник: заявление правительства страны, сообщает Reuters
Детали: С 17 марта въезд в страну разрешено эстонцам, людям, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии.
Уехать из страны разрешено всем.
Правительство заявило, что планирует двухнедельный изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.
В правительстве отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.
Справка: По последним данным в Эстонии зарегистрировано 115 случаев заражения коронавируса.