Эстония закрывает границу для иностранцев

209 просмотров
Воскресенье, 15 марта 2020, 06:41

Правительство Эстонии, для предотвращения распространения нового коронавируса, запретит въезд в страну иностранных граждан.

Источник: заявление правительства страны, сообщает Reuters

Детали: С 17 марта въезд в страну разрешено эстонцам, людям, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии.

Уехать из страны разрешено всем.

Правительство заявило, что планирует двухнедельный изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.

В правительстве отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.

Справка: По последним данным в Эстонии зарегистрировано 115 случаев заражения коронавируса.

Темы: Эстония коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство Эстонии заявило, что в стране начался экономический кризис 11 марта 2020, 11:22
В Эстонии первый случай коронавируса: у иранца, приехавшего из Латвии 27 февраля 2020, 09:08
Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой 19 февраля 2020, 16:06
Все новости
Главные новости
Трамп сделал тест на коронавирус
Украина на карантине: Пункты пропуска, которые будут работать и исключения
Испания вслед за Италией закрывает на карантин всю страну
Левина доставят в Украину 16 марта – СМИ
Все новости
здоровье

4 способа безопасных поздравлений во времена коронавируса

здоровье

Химиотерапия: 10 продуктов, которые полезно есть при прохождении курса

деньги

Как начать экономить: 4 советы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!