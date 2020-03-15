МІУ: Українські туристи залишаться в Єгипті на карантин - підозра на коронавірус

У Єгипті українські туристи, які відпочивали на курортах Шарм-ель-Шейх та Хургада, перебуватимуть на карантині.

Джерело: повідомлення Мінінфраструктури України у Facebook

Деталі: Відповідно до повідомлення МІУ, йдеться про туристів, що відпочивали у готелях "Reef Oasis Beach Resort 5*" та "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*". На карантині вони перебуватимуть через те, що у закладах відпочинку було виявлено осіб з підозрою на коронавірус.

Дослівно: "Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому".

"Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації відносно зворотних рейсів, та з представниками МЗС", - звернулися у відомстві до відпочивальників.

Про кількість громадян України, які залишилися у Єгипті, не уточнюється. "Українська правда" очікує на коментар департаменту МЗС України з цього приводу.