Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИУ: Украинские туристы останутся в Египте на карантин - подозрение на коронавирус

Воскресенье, 15 марта 2020, 08:45
МИУ: Украинские туристы останутся в Египте на карантин - подозрение на коронавирус

В Египте украинские туристы, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, будут находиться на карантине.

Источник: сообщение Мининфраструктуры Украины в Facebook

Детали: Согласно сообщению МИУ, речь идет о туристах, отдыхающих в отелях "Reef Oasis Beach Resort 5*" и "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*". На карантине они будут находиться в связи с тем, что в местах отдыха были выявлены лица с подозрением на коронавирус.

Дословно: "Если лабораторные тесты после окончания карантина не выявят случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой".

"Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения у них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - обратились в ведомстве к отдыхающим.

Данные о количестве граждан Украины, которые остались в Египте, не уточняются. "Украинская правда" ожидает комментария  департамента МИД Украины по этому поводу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусМининфраструктурыЕгипеттуризмМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: