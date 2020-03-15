МИУ: Украинские туристы останутся в Египте на карантин - подозрение на коронавирус

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Воскресенье, 15 марта 2020, 09:45

В Египте украинские туристы, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, будут находиться на карантине.

Источник: сообщение Мининфраструктуры Украины в Facebook

Детали: Согласно сообщению МИУ, речь идет о туристах, отдыхающих в отелях "Reef Oasis Beach Resort 5*" и "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*". На карантине они будут находиться в связи с тем, что в местах отдыха были выявлены лица с подозрением на коронавирус.

Дословно: "Если лабораторные тесты после окончания карантина не выявят случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой".

"Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения у них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - обратились в ведомстве к отдыхающим.

Данные о количестве граждан Украины, которые остались в Египте, не уточняются. "Украинская правда" ожидает комментария  департамента МИД Украины по этому поводу.

Украинская правда
Темы: коронавирус Мининфраструктуры Египет туристы МИД


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