Хмельницький ринок дезінфікували для профілактики
Неділя, 15 березня 2020, 09:09
У Хмельницькому рятувальники провели дезинфекцію на території місцевого речового ринку.
Джерело: ГУ ДСНС у Хмельницькій області
Дослівно: "Дезінфекційні заходи проводились з метою профілактики інфекційних захворювань. Для виконання завдань рятувальники перебували у засобах індивідуального захисту".
Деталі: Дезінфекційні заходи проводилася 14 березня на виконання рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Загалом спецрозчином оброблено 14 тис. кв. м території ринку.
Українська правда