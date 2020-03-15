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Хмельницький ринок дезінфікували для профілактики

Неділя, 15 березня 2020, 09:09
Хмельницький ринок дезінфікували для профілактики
фото - ГУ ДСНС у Хмельницькій обл.

У Хмельницькому рятувальники провели дезинфекцію на території місцевого речового ринку. 

Джерело:  ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Дослівно: "Дезінфекційні заходи проводились з метою профілактики інфекційних захворювань. Для виконання завдань рятувальники перебували у засобах індивідуального захисту". 

Деталі: Дезінфекційні заходи проводилася 14 березня на виконання рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.  

Загалом спецрозчином оброблено 14 тис. кв. м території ринку. 

 
 
фото - ГУ ДСНС у Хмельницькій обл.

Українська правда

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Теми: ХмельницькийкоронавірусДСНС
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