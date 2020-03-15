Хмельницький ринок дезінфікували для профілактики

У Хмельницькому рятувальники провели дезинфекцію на території місцевого речового ринку.

Джерело: ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Дослівно: "Дезінфекційні заходи проводились з метою профілактики інфекційних захворювань. Для виконання завдань рятувальники перебували у засобах індивідуального захисту".

Деталі: Дезінфекційні заходи проводилася 14 березня на виконання рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Загалом спецрозчином оброблено 14 тис. кв. м території ринку.