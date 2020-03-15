Хмельницький ринок дезінфікували для профілактики

372 перегляди
Неділя, 15 березня 2020, 10:09

У Хмельницькому рятувальники провели дезинфекцію на території місцевого речового ринку. 

Джерело:  ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Дослівно: "Дезінфекційні заходи проводились з метою профілактики інфекційних захворювань. Для виконання завдань рятувальники перебували у засобах індивідуального захисту". 

Деталі: Дезінфекційні заходи проводилася 14 березня на виконання рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.  

Загалом спецрозчином оброблено 14 тис. кв. м території ринку. 

 
 
фото - ГУ ДСНС у Хмельницькій обл.

Українська правда
Теми: Хмельницький коронавірус ДСНС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прокуратура викрила хабарника з управління ДФС Хмельниччини 19 лютого 2020, 18:39
Начальника відділу Міноборони спіймали на хабарі 26 грудня 2019, 08:24
Компанії, пов'язані з бізнесменом Хмельницьким, працювали в Криму в обхід санкцій – ЗМІ 17 грудня 2019, 11:12
Усі новини
Головні новини
Естонія закриває кордон для іноземців
Трамп зробив тест на коронавірус
Україна на карантині: Пункти пропуску, що працюватимуть на кордоні та винятки 
Іспанія слідом за Італією закриває на карантин усю країну
Усі новини
поради

Як привести організм до ладу у весняний період

Фото

13 фото, які покажуть, що чорні коти точно (не) схожі на передвісників біди

здоров'я

Сіпається око: які причини та що з цим робити