Хмельницкий рынок дезинфицировали для профилактики

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Воскресенье, 15 марта 2020, 10:09
фото - ГУ ГСЧС в Хмельницкой обл.

В Хмельницком спасатели провели дезинфекцию на территории местного вещевого рынка.

Источник: ГУ ГСЧС в Хмельницкой области

Дословно: "Дезинфекционные мероприятия проводились с целью профилактики инфекционных заболеваний. Для выполнения задач спасатели находились в средствах индивидуальной защиты".

Детали: Дезинфекционные мероприятия проводились 14 марта согласно решению внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В целом спецраствором было обработано 14 тыс. кв. м территории рынка.

 
 
ФОТО - ГУ ГСЧС в Хмельницкой обл.

Темы: Хмельницкий коронавирус ГСЧС


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