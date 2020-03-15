Хмельницкий рынок дезинфицировали для профилактики

фото - ГУ ГСЧС в Хмельницкой обл.

В Хмельницком спасатели провели дезинфекцию на территории местного вещевого рынка.

Источник: ГУ ГСЧС в Хмельницкой области

Дословно: "Дезинфекционные мероприятия проводились с целью профилактики инфекционных заболеваний. Для выполнения задач спасатели находились в средствах индивидуальной защиты".

Детали: Дезинфекционные мероприятия проводились 14 марта согласно решению внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В целом спецраствором было обработано 14 тыс. кв. м территории рынка.