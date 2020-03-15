Хмельницкий рынок дезинфицировали для профилактики
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Воскресенье, 15 марта 2020, 10:09
В Хмельницком спасатели провели дезинфекцию на территории местного вещевого рынка.
Источник: ГУ ГСЧС в Хмельницкой области
Дословно: "Дезинфекционные мероприятия проводились с целью профилактики инфекционных заболеваний. Для выполнения задач спасатели находились в средствах индивидуальной защиты".
Детали: Дезинфекционные мероприятия проводились 14 марта согласно решению внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В целом спецраствором было обработано 14 тыс. кв. м территории рынка.
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