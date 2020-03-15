Австрія зупинить авіасполучення з Україною і Росією

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Неділя, 15 березня 2020, 12:41

Австрія закриє в'їзд і припинить авіасполучення з Великою Британією, Нідерландами, Україною і Росією для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, про це у неділю заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, оголошуючи подальші обмеження для боротьби з вірусом.

Люди з Великої Британії, Нідерландів України та Росії більше не зможуть напряму в’їхати в Австрію", - сказано в публікації видання. З цими країнами буде зупинене авіасполучення.

Канцлер не уточнив, з якої дати діятиме заборона. Нагадаємо, Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. 

Серед інших рішень австрійського уряду – закриття ресторанів з вівторка, закриття дитячих та спортивних майданчиків по всій країні. Продуктові і тютюнові магазини, аптеки залишатимуться відкрити.

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Теми: Австрія коронавірус авіа карантин


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