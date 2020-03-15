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Австрия прекратит авиасообщение с Украиной и Россией

Воскресенье, 15 марта 2020, 11:41
Австрия прекратит авиасообщение с Украиной и Россией

Австрия закроет въезд и прекратит авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF, об этом в воскресенье заявил канцлер Австрии Себастиан Курц, объявляя о дальнейших ограничениях для борьбы с вирусом. 

Люди из Великобритании, Нидерландов Украины и России больше не смогут напрямую въехать в Австрию", - говорится в публикации издания. С этими странами будет остановлено авиасообщение.

Канцлер не уточнил, с какой даты будет действовать запрет. Напомним, Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Среди других решений австрийского правительства - закрытие ресторанов со вторника, закрытие детских и спортивных площадок по всей стране. Продуктовые и табачные магазины, аптеки оставаться открыть.

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Темы: Австриякоронавирусавиакарантин
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