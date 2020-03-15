"Станицю Луганську" закриють на два тижні в обох напрямках

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Неділя, 15 березня 2020, 14:44

З 16 березня на два тижні перетин КПВВ "Станиця Луганська" в обох напрямках забороняється. 

Джерело: Луганська ОДА

Деталі: За наказом Командувача ОС, винятки щодо повернення на території, підконтрольні Україні, стосуються громадян, які мають постійну реєстрацію на підконтрольній Україні території, пропуск на тимчасово окуповані регіони - тільки для громадян, які там проживають.

Пряма мова глави ЛОДА Сергія Гайдая: "Піти на такі жорсткі заходи змушують обставини: щоденно лише КПВВ "Станиця Луганська" перетинають близько 15 тис.осіб, тож загроза занесення та поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока. Завдяки вжитим заходам безпеки, нам вдається утримувати ситуацію під контролем – жодного випадку захворювання на COVID-19 в області не зафіксовано". 

Деталі:  Термін верифікації для громадян, які мали пройти її в органах соціального захисту у цей період, буде подовжено, соціальні та пенсійні виплати припинятись не будуть.

Відповідно до розпорядження КМУ від 13 березня 2020 року № 288-р, на Луганщині тимчасовому закриттю підлягають пропуску через державний кордон та пункти контролю - пішохідний (місцевий, пасажирський) у Міловому (Міловський район) та автомобільний/пішохідний (місцевий, пасажирський) у Сиротиному (Троїцький район).

До переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких тимчасово припинено пішохідне сполучення, увійшли автомобільний (вантажний, пасажирський) у Міловому (Міловський район), який є міждержавним, а також міжнародні автомобільні (обидва – вантажні, пасажирські) у Просяному (Марківський район) та Танюшівці (Новопсковський район).

Українська правда
Теми: карантин коронавірус ОРДЛО Луганська область


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