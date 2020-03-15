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"Станицу Луганскую" закроют на две недели в обоих направлениях

Воскресенье, 15 марта 2020, 13:44
Станицу Луганскую закроют на две недели в обоих направлениях

С 16 марта на две недели пересечение КПВВ "Станица Луганская" в обоих направлениях запрещается. 

Источник: Луганская ОГА

Детали: По приказу командующего ОС, исключения по возвращению на территории, подконтрольные Украине, касаются граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированные территории - только для граждан, которые там проживают.

Прямая речь главы ЛОГА Сергея Гайдая: "Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ" Станица Луганская "пересекают около 15 тыс.человек, поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано".

Детали: Срок верификации для граждан, должны были пройти ее в органах социальной защиты в этот период, будет продлен, социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Согласно распоряжению КМУ от 13 марта 2020 г. № 288-р, в Луганской временному закрытию подлежат пропуску через государственную границу и пункты контроля - пешеходный (местный пассажирский) в Меловом (Меловской район) и автомобильный / пешеходный (местный пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).

В перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Миловом (Миловской район), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба - грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский район) и Танюшевцы (Новопсковский район).

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусОРДЛОЛуганская область
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