Три мобільні оператори скасували плату за дзвінки щодо коронавірусу в роумінгу

Три мобільні оператори України зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на телефони державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу.

Джерело: Міністерство закордонних справ

Дослівно: "Ми дбаємо про кожного громадянина України, який у цей непростий час перебуває за межами нашої держави. Тому домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу.

В спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного вирішення нагальних питань".