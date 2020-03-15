Три мобільні оператори скасували плату за дзвінки щодо коронавірусу в роумінгу

1387 переглядів
Неділя, 15 березня 2020, 16:09

Три мобільні оператори України зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на телефони державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу.

Джерело: Міністерство закордонних справ

Дослівно: "Ми дбаємо про кожного громадянина України, який у цей непростий час перебуває за межами нашої держави. Тому домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу.

В спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного вирішення нагальних питань".

Українська правда
Теми: МЗС коронавірус мобільний зв'язок


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Карантин: Що робити українцям, які не встигнуть повернутись до 17 березня - пояснення МЗС 15 березня 2020, 10:35
МІУ: Українські туристи залишаться в Єгипті на карантин - підозра на коронавірус 15 березня 2020, 09:45
Українців за кордоном закликали зареєструватися для подальшої евакуації 14 березня 2020, 17:47
Усі новини
Головні новини
В МАУ пояснили, чому ціни на квитки "злетіли" напередодні карантину
У МОЗ пропонують обмежити роботу закладів громадського харчування
Росія і Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною
Карантин: Що робити українцям, які не встигнуть повернутись до 17 березня - пояснення МЗС
Усі новини
психологія

6 порад, як контролювати себе під час спалаху гніву

Кіно

7 кайфових драматичних серіалів про маленькі містечка чи спільноти

здоров'я

4 способи безпечних привітань у часи коронавірусу