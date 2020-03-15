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Три мобильных оператора отменили плату за звонки о коронавирусе в роуминге

Воскресенье, 15 марта 2020, 15:09
Три мобильных оператора отменили плату за звонки о коронавирусе в роуминге

Три мобильные операторы Украины сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны государственных горячих линий в отношении распространения коронавируса.

Источник: Министерство иностранных дел

Дословно: "Мы заботимся о каждом гражданине Украины, который в это непростое время находится за пределами нашего государства. Поэтому договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий в отношении распространения коронавируса.

В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов".

Украинская правда

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Темы: МИДкоронавирусмобильная связь
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