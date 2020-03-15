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В Іспанії рекордний стрибок заражень, кількість смертей подвоїлася

Неділя, 15 березня 2020, 16:13
В Іспанії рекордний стрибок заражень, кількість смертей подвоїлася

За останні 24 години Іспанія зафіксувала понад 2 тисячі нових заражень коронавірусом і півтори сотні смертей.

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда".

За даними міністерства, станом на неділю 7753 людини інфіковані. В суботу кількість заражених перевищила 5700.

Кількість смертей подвоїлася і у неділю склала 288, тоді як в суботу загиблих було 136. 

Іспанія - друга найбільш постраждала від вірусу європейська країна після Італії.

В суботу Іспанія слідом за Італією вирішила закрити на карантин всю країну. Уряд наказав 47 мільйонам громадян залишитися вдома і виходити з дому лише на роботу, до лікарень чи у зв’язку з іншими невідкладними потребами.

Вулиці в Мадриді і Барселоні безлюдні в неділю, повідомляє Reuters. Автобуси в Мадриді курсують без пасажирів. Бари, ресторани та магазини, в яких не продаються речі першої необхідності, закриті на 15 днів.

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що надзвичайні заходи матимуть серйозний вплив на громадян та бізнес, але пообіцяв, що уряд буде працювати, щоб зменшити цей удар. Його дружина Бегона Гомес показала позитивний тест на коронавірус.

Читайте також: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

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Теми: Іспаніякоронавірус
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