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В Испании рекордный прыжок заражений, количество смертей удвоилось

Воскресенье, 15 марта 2020, 16:13
В Испании рекордный прыжок заражений, количество смертей удвоилось

За последние 24 часа Испания зафиксировала более 2 тысяч новых заражений коронавирусом и полторы сотни смертей.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, сообщает "Европейская правда".

По данным министерства, по состоянию на воскресенье 7753 человека инфицированы. В субботу количество зараженных превышало 5700.

Количество смертей удвоилось и в воскресенье составило 288, тогда как в субботу погибших было 136.

Испания - вторая наиболее пострадавшая от вируса европейская страна после Италии.

В субботу Испания вслед за Италией решила закрыть на карантин всю страну. Правительство приказало 47 миллионам граждан остаться дома и выходить из дома только на работу, в больницы или в связи с другими неотложными потребностями.

Улицы в Мадриде и Барселоне безлюдные в воскресенье, сообщает Reuters. Автобусы в Мадриде курсируют без пассажиров. Бары, рестораны и магазины, в которых не продаются вещи первой необходимости, закрытые.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что чрезвычайные меры будут иметь серьезное влияние на граждан и бизнес, но пообещал, что правительство будет работать, чтобы уменьшить этот удар. Его жена Бегона Гомес показала положительный тест на коронавирус.

Темы: Испаниякоронавирус
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