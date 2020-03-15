Німеччина закриває кордон із трьома країнами – ЗМІ

Німеччина вирішила закрити кордони з Австрією, Францією і Швейцарією через поширення коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка німецьких ЗМІ, серед який Spiegel Online.

За інформацією видання, на кордоні впровадять суворі заходи контролю. Водночас його перетин мають дозволити тим людям, які регулярно їздять на роботу. Крім того, збережеться вільний рух товарів.

Поки не зрозуміло, коли набуде чинності закриття кордону. Ймовірно, йдеться про 8 ранку понеділка за місцевим часом. Офіційно рішення уряду ще не оприлюднене.

Таке рішення ухвалили за підсумками телефонної конференції за участю канцлерки Ангели Меркель, глави МВС Горста Зеєгофера і прем'єр-міністрів земель Баварія, Баден-Вюртемберг і Саар.

Закриття кордонів є останнім із заходів Німеччини із боротьби з пандемією коронавірусу. Школи і дитячі садки по всій країні планують закрити на наступному тижні. У багатьох федеральних землях обмежені масові заходи, зачинені ресторани, барии, басейни і кінотеатри.

Також у неділю перевізник Deutsche Bahn оголосив, що обмежить регіональний трафік і перейде на спеціальний графік.

Раніше Ангела Меркель заявила, що 60-70% населення, ймовірно, будуть заражені коронавірусом. Вона сказала, що оскільки наразі не існує ліків, фокус слід зосередити на уповільненні поширення вірусу.