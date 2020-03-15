Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина закриває кордон із трьома країнами – ЗМІ

Неділя, 15 березня 2020, 16:27
Німеччина закриває кордон із трьома країнами – ЗМІ

Німеччина вирішила закрити кордони з Австрією, Францією і Швейцарією через поширення коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка німецьких ЗМІ, серед який Spiegel Online.

За інформацією видання, на кордоні впровадять суворі заходи контролю. Водночас його перетин мають дозволити тим людям, які регулярно їздять на роботу. Крім того, збережеться вільний рух товарів.

Поки не зрозуміло, коли набуде чинності закриття кордону. Ймовірно, йдеться про 8 ранку понеділка за місцевим часом. Офіційно рішення уряду ще не оприлюднене.

Таке рішення ухвалили за підсумками телефонної конференції за участю канцлерки Ангели Меркель, глави МВС Горста Зеєгофера і прем'єр-міністрів земель Баварія, Баден-Вюртемберг і Саар.

Закриття кордонів є останнім із заходів Німеччини із боротьби з пандемією коронавірусу. Школи і дитячі садки по всій країні планують закрити на наступному тижні. У багатьох федеральних землях обмежені масові заходи, зачинені ресторани, барии, басейни і кінотеатри.

Також у неділю перевізник Deutsche Bahn оголосив, що обмежить регіональний трафік і перейде на спеціальний графік.

Раніше Ангела Меркель заявила, що 60-70% населення, ймовірно, будуть заражені коронавірусом. Вона сказала, що оскільки наразі не існує ліків, фокус слід зосередити на уповільненні поширення вірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: