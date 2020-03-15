Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия закрывает границу с тремя странами – СМИ

Воскресенье, 15 марта 2020, 16:27
Германия закрывает границу с тремя странами – СМИ

Германия решила закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией из-за распространения коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд немецких СМИ, среди которых Spiegel Online.

По информации издания, на границе введут строгие меры контроля. В то же время его пересечение должны разрешить тем людям, которые регулярно ездят на работу. Кроме того, сохранится свободное движение товаров.

Пока не ясно, когда вступит в силу закрытие границы. Вероятно, речь идет о 8 утра понедельника по местному времени. Официально решение правительства еще не обнародовано.

Такое решение приняли по итогам телефонной конференции с участием канцлера Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера и премьер-министров земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар.

Закрытие границ является последним из мер Германии по борьбе с пандемией коронавируса. Школы и детские сады по всей стране планируют закрыть на следующей неделе. Во многих федеральных землях ограничены массовые мероприятия, закрыты рестораны, бары, бассейны и кинотеатры.

Также в воскресенье перевозчик Deutsche Bahn объявил, что ограничит региональный трафик и перейдет на специальный график.

Ранее Ангела Меркель заявила, что 60-70% населения, вероятно, будут заражены коронавирусом. Она сказала, что поскольку пока что не существует лекарств, фокус следует сосредоточить на замедлении распространения вируса.

Темы: Германиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Германия
В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus
Германия дает Украине в помощь то, что сейчас в приоритете – Писториус
Минобороны Германии: инвестиции пойдут в Украину только в составе НАТО, вступление должно быть ускорено
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: