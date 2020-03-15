Українці застрягли на кордоні з Польщею

Українські громадяни у неділю застрягли на польському кордоні через обмеження Польщею можливості перетину кордону у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомили в МЗС, пише "Європейська правда".

Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика-Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, "застрягли" з боку Польщі, повідомили в міністерстві.

Консули розміщують їх в авто "небайдужих співвітчизників у черзі на перетин", додали в МЗС.

Через закриття пішохідного переходу на КПП 🇺🇦🇵🇱Медика-Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, «застрягли» з боку Польщі.

Наші 🇺🇦консули розміщують їх в авто небайдужих співвітчизників у черзі на перетин. Сотні українців вже змогли таким чином повернутися до України. — ⚡Коронавірус у світі - оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 15, 2020

Сотні громадян, кажуть в міністерстві, вже змогли таким чином повернутися до України.

Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.

За інформацією посольства України в Польщі, для виїзду в Україну працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська і Корчова-Краківець.