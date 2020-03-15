Украинцы застряли на границе с Польшей

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Воскресенье, 15 марта 2020, 18:25

Украинские граждане в воскресенье застряли на польской границе из-за ограниченно возможности пересечения границы в связи с коронавирусом.

Об этом сообщили в МИД, пишет "Европейская правда".

Из-за закрытия пешеходного перехода на КПП Медика-Шегини, многие граждане, которые планировали перейти пешком, "застряли" со стороны Польши, сообщили в министерстве.

Консулы размещают их в авто "небезразличных соотечественников в очереди на пересечение", добавили в МИД.

Сотни граждан, говорят в министерстве, уже смогли таким образом вернуться в Украину.

Из-за пандемии коронавируса от полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

По информации посольства Украины в Польше, для выезда в Украину работают только 3 автомобильные пункты пропуска. Это Дорогуск-Ягодин, Гребеннэ-Рава-Русская и Корчева-Краковец.

Темы: Польша граница коронавирус


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