У медзаклади по всій України передадуть 10 мільйонів масок – Шмигаль

У понеділок у заклади охорони здоров’я по всій Україні буде передано 10 мільйонів медичних масок.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Деталі: Прем'єр зазначив, що у неділю особисто перевірив обласні медичні склади, спільно з головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Дослівно: "На складах порядок:

Маски – є! – 10 млн. шт.

Апарати для штучної вентиляції легень портативні – є! – 69 шт.

Пульсоксиметри – 1350 од.

Дихальний апарат ручний силіконовий – 1180 од.

Насос інфузійний – 1330 од.

Концентратор кисневий – 34 од".

Деталі: Шмигаль підкреслив, що уряд продовжує активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек.

Є також попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання.