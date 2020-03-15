Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У медзаклади по всій України передадуть 10 мільйонів масок – Шмигаль

Неділя, 15 березня 2020, 18:23
У медзаклади по всій України передадуть 10 мільйонів масок – Шмигаль

У понеділок у заклади охорони здоров’я по всій Україні буде передано 10 мільйонів медичних масок.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Деталі: Прем'єр зазначив, що у неділю особисто перевірив обласні медичні склади, спільно з головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Дослівно: "На складах порядок:

Маски – є! – 10 млн. шт.

Апарати для штучної вентиляції легень портативні – є! – 69 шт.

Пульсоксиметри – 1350 од.

Дихальний апарат ручний силіконовий – 1180 од.

Насос інфузійний – 1330 од.

Концентратор кисневий – 34 од".

Деталі: Шмигаль підкреслив, що уряд продовжує активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек.

Є також попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання.

Українська правда
Теми: Шмигаль коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: