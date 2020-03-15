У медзаклади по всій України передадуть 10 мільйонів масок – Шмигаль
У понеділок у заклади охорони здоров’я по всій Україні буде передано 10 мільйонів медичних масок.
Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook
Деталі: Прем'єр зазначив, що у неділю особисто перевірив обласні медичні склади, спільно з головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.
Дослівно: "На складах порядок:
Маски – є! – 10 млн. шт.
Апарати для штучної вентиляції легень портативні – є! – 69 шт.
Пульсоксиметри – 1350 од.
Дихальний апарат ручний силіконовий – 1180 од.
Насос інфузійний – 1330 од.
Концентратор кисневий – 34 од".
Деталі: Шмигаль підкреслив, що уряд продовжує активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек.
Є також попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання.