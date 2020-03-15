В медучреждения по всей Украине передадут 10 млн масок – Шмыгаль
В понедельник в учреждения здравоохранения по всей Украине будет передано 10 млн медицинских масок.
Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook
Детали: Премьер отметил, что в воскресенье лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.
Дословно: "На складах порядок:
Маски – есть! – 10 млн. шт.
Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные – есть! – 69 шт.
Пульсоксиметры – 1350 ед.
Дыхательный аппарат ручной силиконовый – 1180 ед.
Насос инфузионный – 1330 ед.
Концентратор кислородный – 34 ед".
Детали: Шмыгаль подчеркнул, что правительство продолжает активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек.
Есть также предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования.