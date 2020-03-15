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В медучреждения по всей Украине передадут 10 млн масок – Шмыгаль

Воскресенье, 15 марта 2020, 18:23
В медучреждения по всей Украине передадут 10 млн масок – Шмыгаль

В понедельник в учреждения здравоохранения по всей Украине будет передано 10 млн медицинских масок.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Детали: Премьер отметил, что в воскресенье лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Дословно: "На складах порядок:

Маски – есть! – 10 млн. шт.

Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные – есть! – 69 шт.

Пульсоксиметры – 1350 ед.

Дыхательный аппарат ручной силиконовый – 1180 ед.

Насос инфузионный – 1330 ед.

Концентратор кислородный – 34 ед".

Детали: Шмыгаль подчеркнул, что правительство продолжает активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек.

Есть также предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования.

Украинская правда
Темы: Шмыгалькоронавирус
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