В медучреждения по всей Украине передадут 10 млн масок – Шмыгаль

1236 просмотров
Воскресенье, 15 марта 2020, 19:23

В понедельник в учреждения здравоохранения по всей Украине будет передано 10 млн медицинских масок.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Детали: Премьер отметил, что в воскресенье лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Дословно: "На складах порядок:

Маски – есть! – 10 млн. шт.

Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные – есть! – 69 шт.

Пульсоксиметры – 1350 ед.

Дыхательный аппарат ручной силиконовый – 1180 ед.

Насос инфузионный – 1330 ед.

Концентратор кислородный – 34 ед".

Детали: Шмыгаль подчеркнул, что правительство продолжает активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек.

Есть также предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования.

Украинская правда
Темы: Шмыгаль коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин обнародовал постановление о карантине 11 марта 2020, 21:17
Украина входит в мировой кризис будучи гораздо крепче, чем в 2008-м году — премьер 11 марта 2020, 18:13
Министры временно отказались от премий – Шмыгаль 11 марта 2020, 16:37
Все новости
Главные новости
Минздрав хочет закрыть ТРЦ и ограничить передвижение по Украине
Самолет SkyUp полетел в Италию за украинцами, ранее застрявшими на границе
Коронавирус: 730 украинских туристов закрыли на карантин в отеле Египта
В МАУ пояснили взлет цен накануне карантина: паника
Все новости
исследование

Человек может быть заразным на коронавирус до 37 дней

здоровье

Что надо знать о коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

здоровье

Волосы выпадают! Почему и что с этим делать?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів