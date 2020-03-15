Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер

Неділя, 15 березня 2020, 20:39
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер

З понеділка у Львові будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook, Львівська ОДА

Дослівно: "З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже".

Деталі: Він також повідомив, що у місті в неділю було госпітазовано з ознаками ГРВІ 4 осіб, які недавно перебували в країнах, де зафіксовані випадки коронавірусу COVID-19.

Біоматеріал відібраний та скерований на дослідження до Києва.

Дослівно: "Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан – середньої важкості, загроз життю нема.

Враховуючи, що пацієнти прибули з країн, де зафіксований коронавірус, а також у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання, хворі госпіталізовані, відповідно до наказу МОЗ, для спостереження і дообстеження.

У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони заізольовані".

Деталі: Мер повідомив, що скликає у вівторок о 10.00 позачергове засідання сесії Львівської міської ради, де буде розглянуто суттєве збільшення резервного фонду для закупівлі необхідного медичного обладнання та план заходів з протидії поширенню захворювань, спричинених коронавірусом.

Водночас Львівська ОДА також повідомила, що станом на 19:00 годину в обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 4 особи з підозрою на коронавірус.

В.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько підкреслив, що реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Львівкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Львів
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 9
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: