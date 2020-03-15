Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер

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Неділя, 15 березня 2020, 21:39

З понеділка у Львові будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook, Львівська ОДА

Дослівно: "З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже".

Деталі: Він також повідомив, що у місті в неділю було госпітазовано з ознаками ГРВІ 4 осіб, які недавно перебували в країнах, де зафіксовані випадки коронавірусу COVID-19.

Біоматеріал відібраний та скерований на дослідження до Києва.

Дослівно: "Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан – середньої важкості, загроз життю нема.

Враховуючи, що пацієнти прибули з країн, де зафіксований коронавірус, а також у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання, хворі госпіталізовані, відповідно до наказу МОЗ, для спостереження і дообстеження.

У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони заізольовані".

Деталі: Мер повідомив, що скликає у вівторок о 10.00 позачергове засідання сесії Львівської міської ради, де буде розглянуто суттєве збільшення резервного фонду для закупівлі необхідного медичного обладнання та план заходів з протидії поширенню захворювань, спричинених коронавірусом.

Водночас Львівська ОДА також повідомила, що станом на 19:00 годину в обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 4 особи з підозрою на коронавірус.

В.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько підкреслив, що реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Українська правда
Теми: Львів коронавірус


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