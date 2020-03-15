Львов закрывает все магазины, кроме продуктовых и аптек

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Воскресенье, 15 марта 2020, 21:39

С понедельника во Львове будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Дословно: "С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже".

Детали: Он также сообщил, что в городе в воскресенье были госпитазованы с признаками ОРВИ 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксированы случаи коронавируса COVID-19.

Биоматериал отобран и направлен на исследование в Киев.

Дословно: "Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние – средней тяжести, угрозы жизни нет.

Учитывая, что пациенты прибыли из стран, где зафиксирован коронавирус, а также у них имеются признаки острого респираторного заболевания, больные госпитализированы в соответствии с приказом Минздрава, для наблюдения и дообследования.

У всех отобраны материалы и направлены в лабораторный центр в Киев для проведения тестирования. Больные получают лечение в инфекционной больнице, они изолированы".

Украинская правда
Темы: Львов коронавирус


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