С понедельника во Львове будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, Львовская ОГА

Дословно: "С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже".

Детали: Он также сообщил, что в городе в воскресенье были госпитазованы с признаками ОРВИ 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксированы случаи коронавируса COVID-19.

Биоматериал отобран и направлен на исследование в Киев.

Дословно: "Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние – средней тяжести, угрозы жизни нет.

Учитывая, что пациенты прибыли из стран, где зафиксирован коронавирус, а также у них имеются признаки острого респираторного заболевания, больные госпитализированы в соответствии с приказом Минздрава, для наблюдения и дообследования.

У всех отобраны материалы и направлены в лабораторный центр в Киев для проведения тестирования. Больные получают лечение в инфекционной больнице, они изолированы".

Детали: Мэр сообщил, что созывает во вторник в 10.00 внеочередное заседание сессии Львовского городского совета, где будет рассмотрено существенное увеличение резервного фонда на приобретение необходимого медицинского оборудования и план мер по противодействию распространению заболеваний, вызванных коронавирусом.

В то же время, Львовская ОГА также сообщила, что по состоянию на 19:00 в областную инфекционную больницу госпитализированы 4 человека с подозрением на коронавирус.

И.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько подчеркнул, что реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.