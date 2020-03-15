Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Львов закрывает все магазины, кроме продуктовых и аптек – мэр

Воскресенье, 15 марта 2020, 20:39
Львов закрывает все магазины, кроме продуктовых и аптек – мэр

С понедельника во Львове будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, Львовская ОГА

Дословно: "С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже".

Детали: Он также сообщил, что в городе в воскресенье были госпитазованы с признаками ОРВИ 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксированы случаи коронавируса COVID-19.

Биоматериал отобран и направлен на исследование в Киев.

Дословно: "Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние – средней тяжести, угрозы жизни нет.

Учитывая, что пациенты прибыли из стран, где зафиксирован коронавирус, а также у них имеются признаки острого респираторного заболевания, больные госпитализированы в соответствии с приказом Минздрава, для наблюдения и дообследования.

У всех отобраны материалы и направлены в лабораторный центр в Киев для проведения тестирования. Больные получают лечение в инфекционной больнице, они изолированы".

Детали: Мэр сообщил, что созывает во вторник в 10.00 внеочередное заседание сессии Львовского городского совета, где будет рассмотрено существенное увеличение резервного фонда на приобретение необходимого медицинского оборудования и план мер по противодействию распространению заболеваний, вызванных коронавирусом.

В то же время, Львовская ОГА также сообщила, что по состоянию на 19:00 в областную инфекционную больницу госпитализированы 4 человека с подозрением на коронавирус.

И.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько подчеркнул, что реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Львов
Российская ракетная атака на Львов: количество погибших возросло до 9
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: