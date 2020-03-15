Італія: 368 загиблих від коронавірусу за добу, 3,5 тисячі нових хворих

Минула доба поставила рекорд щодо смертності від коронавірусу в Італії та щодо кількості нових виявлених хворих.

Про це йдеться в офіційній статистиці, переданій у ЗМІ міністерством охорони здоров’я Італії, повідомляє "Європейська правда".

Станом на 17:00 неділі кількість загиблих від коронавірусу сягнула 1809 людей, при цьому за одну добу вона зросла на чверть (368 загиблих).

Також радикально збільшилася кількість тих хворих, у кого був лабораторно підтверджений коронавірус – їх зареєстровано 24747 від початку епідемії (на добу раніше було на 3590 менше, зростання 17%). 1672 людини перебувають у реанімації, це на 154 людини більше ніж добу тому. Всього госпіталізовано 9663 людей, хворих на COVID-19.

Від початку епідемії вилікувалися та визнані здоровими 2335 мешканців Італії (за минулу добу - 369).

Центром епідемії лишається північний регіон Ломбардія з центром в Мілані (тут зареєстровано 1,5 тисячі нових хворих, загальна кількість – понад 13 тисяч), однак у майже всіх регіонах вже понад 100 хворих. Зокрема, стрімко зростає кількість хворих в столичній провінції Лаціо, яка донедавна вважалася безпечною (зараз – 436 хворих, 79 нових за добу), Тренто (378, 172 за добу), Тоскана (781, 151 за добу).

Як повідомлялося, в Європі залишається лише одна країна без хворих на коронавірус.

Читайте також: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів.

Про рішення українського уряду– у статті 15 речей, які потрібно знати про закритий кордон України.