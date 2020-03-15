Италия: 368 погибших от коронавируса в сутки, 3,5 тысячи новых больных

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Воскресенье, 15 марта 2020, 22:28

Минувшие сутки поставили рекорд по смертности от коронавируса в Италии и по количеству новых выявленных больных.

Об этом говорится в официальной статистике, переданном в СМИ министерством здравоохранения Италии, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на 17:00 воскресенья число погибших от коронавируса достигло 1809 человек, при этом за сутки оно выросло на четверть (368 погибших).

Также радикально увеличилось количество больных, у кого был лабораторно подтвержден коронавирус – их зарегистрировано 24747 с начала эпидемии (днем раньше было на 3590 меньше, рост 17%). 1672 человека находятся в реанимации, это на 154 человека больше чем день назад. Всего госпитализировано 9663 человек больных COVID-19.

С начала эпидемии вылечились и признаны здоровыми 2335 жителей Италии (за минувшие сутки - 369).

Центром эпидемии остается северный регион Ломбардия с центром в Милане (здесь зарегистрировано 1,5 тысячи новых больных, общее количество - более 13 000), однако почти во всех регионах уже есть более 100 больных. В частности, стремительно растет количество заболевших в столичной провинции Лацио, которая до недавнего времени считалась безопасной (сейчас - 436 больных, 79 новых за сутки), Тренто (378, 172 за сутки), Тоскана (781, 151 за сутки).

Как сообщалось, в Европе остается только одна страна без больных COVID-19.

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Темы: Италия коронавирус


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