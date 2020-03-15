Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия: 368 погибших от коронавируса в сутки, 3,5 тысячи новых больных

Воскресенье, 15 марта 2020, 21:28
Италия: 368 погибших от коронавируса в сутки, 3,5 тысячи новых больных

Минувшие сутки поставили рекорд по смертности от коронавируса в Италии и по количеству новых выявленных больных.

Об этом говорится в официальной статистике, переданном в СМИ министерством здравоохранения Италии, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на 17:00 воскресенья число погибших от коронавируса достигло 1809 человек, при этом за сутки оно выросло на четверть (368 погибших).

Также радикально увеличилось количество больных, у кого был лабораторно подтвержден коронавирус – их зарегистрировано 24747 с начала эпидемии (днем раньше было на 3590 меньше, рост 17%). 1672 человека находятся в реанимации, это на 154 человека больше чем день назад. Всего госпитализировано 9663 человек больных COVID-19.

С начала эпидемии вылечились и признаны здоровыми 2335 жителей Италии (за минувшие сутки - 369).

Центром эпидемии остается северный регион Ломбардия с центром в Милане (здесь зарегистрировано 1,5 тысячи новых больных, общее количество - более 13 000), однако почти во всех регионах уже есть более 100 больных. В частности, стремительно растет количество заболевших в столичной провинции Лацио, которая до недавнего времени считалась безопасной (сейчас - 436 больных, 79 новых за сутки), Тренто (378, 172 за сутки), Тоскана (781, 151 за сутки).

Как сообщалось, в Европе остается только одна страна без больных COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств.

О решении украинского правительства- в статье 15 вещей, которые нужно знать о закрытом границу Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: